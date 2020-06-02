Приштина, , 23:52 — REGNUM Заместительница председателя партии «Движение за самоопределение», лидером которого является глава правительства Косово Альбин Курти (чьи дни пребывания на этом посту, тем не менее, уже сочтены) Арберие Нагавци 2 июня заявила, что правительство, которое будет сформировано бывшим заместителем Курти из рядов Демократической лиги Косово Авдуллой Хоти будет зависеть от Сербии.

На своей странице в социальной сети Facebook Нагавци заявила, что новое правительство будет перед каждым шагом добиваться согласия Белграда.

Напомним, в состав предполагаемого правительства Хоти войдут представители не только его партии ЛДК, но и Альянса за будущее Косово Рамуша Харадиная, Социал-демократической инициативы, ориентированной на Белград политической организации косовских сербов «Сербский список» и других национальных меньшинств. Поскольку Демократическая партия Косово и «Движение за самоопределение» не будут голосовать за правительство Хоти, для того, чтобы заручиться поддержкой 2/3 депутатов парламента новое правительство будет нуждаться в поддержке «Сербского списка».

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