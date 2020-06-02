Приштина, , 23:51 — REGNUM Спикер парламента Косово и заместительница председателя Демократической лиги Косово (ЛДК) Вьоса Османи 2 июня выступила с инициативой о создании в Косово переходного правительства.

Заявление было сделано в ходе заседания президиума парламента Косово, посвященного подготовке заседания парламента Косово 3 июня, в ходе которого будет вынесен на голосование правительственный кабинет, составленный кандидатом от ЛДК Авдуллой Хоти (полный состав которого до сих пор не известен).

В интервью для косовского новостного агентства KALLXO.com Османи заявила, что в настоящий момент для Косово лучшим решением будет создание технического правительства, в котором представители всех политических сил края будут объединены под руководством непартийного лидера. Необходимость данного шага спикер косовского парламента объяснила стремлением обеспечить независимость правительства от Белграда, интересы которого представляет «Сербский список». Согласно проникшей в прессу информации, позиции «Сербского списка», без которого шитая белыми нитками коалиция под руководством Хоти не набрала бы поддержки 2/3 голосов в парламенте, в новом правительстве значительно усилились.

По мнению Османи, такое переходное правительство должно получить мандат на срок от полгода до 9 месяцев и обеспечить проведение новых выборов.