Вашингтон, , 22:08 — REGNUM В Конгрессе США один из сенаторов внёс законопроект, обязывающий Белый дом «немедленно продлить договор СНВ» и ограничить президента в любых действиях, направленных на разрушение этого договора, сообщает 2 июня RT.

Законопроект был представлен сенатором Робертом Менендесом.

В тексте законопроекта указано, что США не должны предпринимать никаких действий, разрушающих этот договор, если президент не продлит срок его действия к 3 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа планирует выйти из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), позволив истечь сроку его действия и не продлевая его.

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