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Открытое коллективное обращение ученых и общественных деятелей России в поддержку проекта федерального закона (№ 963443−7)

«О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979−1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года»

27 мая 2020 года депутат Государственной думы Алексей Александрович Журавлёв внёс на рассмотрение Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации законопроект (№963 443−7) «О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979−1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года».

Не вызывает сомнения, что Постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности конца ХХ века, сопровождавшейся давлением на руководство нашей Родины со стороны внешних сил.

Постановление 1989 года было подготовлено по результатам работы Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года (далее — Комиссия), которая в своей деятельности не руководствовалась принципами объективности и беспристрастности. С самого начала Комиссия была ориентирована на осуждение дополнительного секретного протокола (далее — Протокол) Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 года и переосмысление фактических причин и обстоятельств геополитических преобразований в Европе накануне Второй мировой войны.

В своих выводах и проекте Постановления Комиссия сделала акцент на тайном характере Протокола и заявила, что его положения находились в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран. Между тем указанные выводы не могут быть признаны состоятельными, поскольку практика заключения секретных протоколов была характерной чертой дипломатии 1920—1930-х годов, а экономические и политические интересы государств, в том или ином регионе, всегда присутствуют в международных отношениях. При этом Протокол не предусматривал изменения границ других стран каким-либо образом, в том числе военным. В отличие от способов сегодняшнего дня, когда «демократия» экспортируется с помощью «цветных революций», путем свержения законных правительств.

Важно заметить, что Договор Советский Союз подписал с гитлеровской Германией последним и исключительно в целях отсрочки начала агрессии против СССР. До этого, в период с 1933 г. по 1939 г. с фашистской Германией заключили аналогичные договора 12 государств: Польша, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, Литва, Дания, Латвия и Эстония.

В полной мере обосновано признать Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (включая Секретный дополнительный протокол) вынужденным шагом советского руководства, продиктованным стремлением защитить национально-государственные интересы СССР и его безопасность. Когда говорят, что этот протокол предусматривал или предопределил раздел Польши, присоединение Бессарабии, Буковины и Прибалтийских государств к СССР, то такой подход не отражает фактических событий. Тексты Договора о ненападении, Секретного дополнительного протокола и записи бесед во время переговоров в Москве 23−24 августа 1939 г. не определяли конкретного характера будущих отношений СССР со странами Восточной Европы. В Договоре о ненападении нет никаких упоминаний о каких-либо государствах вообще. Что касается секретного протокола, то в нем говорилось о «разграничении» сфер интересов в Восточной Европе «в случае территориально-политического переустройства областей», входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. О каких «интересах» шла речь? Германия ещё весной 1939 г. приняла решение о нападении на Польшу, чем были определены её интересы. Советский Союз был жизненно заинтересован в том, чтобы германские войска остановились по возможности дальше от советских границ. Это и было отражено в протоколе: Германия получала гарантию невмешательства СССР в её территориально-политические взаимоотношения с Польшей, которые были широко и давно известны в Европе, а СССР ограничивал продвижение Германии на Восток пределами Западной Польши, получал время на военное обустройство западных границ в оборонительных целях.

Спустя полвека, 24 декабря 1989 г., Съезд народных депутатов СССР принял Постановление, в котором осудил факт подписания «секретного дополнительного протокола» от 23 августа 1939 г. и других секретных договоренностей с Германией (п. 7 Постановления). Своё решение депутаты обосновали в том числе тем, что «просчёты, связанные с наличием обязательств Германии перед СССР, усугубили последствия вероломной нацистской агрессии» (п. 2), предпринятые в Договоре «разграничение «сфер интересов» Германии и СССР и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран» (п. 5), протоколы «были использованы Сталиным и его окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств» (п. 7).

Очевидно, что данные обвинения несостоятельны с точки зрения исторической правды, подчёркивая их антигосударственный и враждебный характер. Принятие Постановления можно расценивать как акт государственной измены, оболгавший историю Советского Союза, подвиг его народа и армии, освободивших государства Европы, спасших миллионы жизней народов мира, одержавших Великую Победу. Не случайно спустя два года, на волне предательства и отступничества, получившего легитимацию в высших органах государственной власти, как и в 1917 году, был разрушен СССР — государство, победившее нацизм, фашизм и милитаризм.

На новом этапе развития российской государственности лавры победителей, политическая самостоятельность и независимость наследников Великой Победы не дают покоя разжигателям Второй мировой войны. С трибуны Европейского парламента Российскую Федерацию и российское общество призывают «смириться с его трагическим прошлым». Но теперь противники России апеллируют не только к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом и Секретному дополнительному протоколу. Резолюция Европарламента 2019/2819 (RSP) от 19.9.2019 г. отсылает к Постановлению Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 г., которым «советские власти отрицали ответственность за это соглашение и его последствия» (п. К). Инициаторов Резолюции не устраивает, что российские власти, вразрез с решением советской власти, пропагандируют историческую правду о Второй мировой войне.

Согласны с мнением автора законопроекта о том, что члены Комиссии, принявшие активное участие в его подготовке, попутно преследовали и другую цель — создание иллюзии легитимности выхода из состава СССР прибалтийских республик, якобы вошедших состав СССР не по своей воле. В итоге принятие Постановление стало еще одним, дополнительным фактором начала распада Советского Союза и создало «нормативную» базу для дальнейших фальсификаций истории Второй мировой войны и истории Великой Отечественной войны.

Разделяем мнение, что дальнейшее действие Постановления на территории Российской Федерации, искажающего суть исторических событий, их причин и последствий, не отвечает государственным интересам России и создает почву для спекуляций, направленных на раскол гражданского общества и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

Обращение подписали: