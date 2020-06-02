Москва, 2 июня 2020, 22:05 — REGNUM ДОКУМЕНТ
Открытое коллективное обращение ученых и общественных деятелей России в поддержку проекта федерального закона (№ 963443−7)
«О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979−1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года»
«Все и каждый должен подняться
на защиту Родины и соотечественников,
кто военным искусством, кто речами,
кто науками, кто ремеслами»
Derestrategica, Περὶστρατηγίας, О стратегии, VI в.
27 мая 2020 года депутат Государственной думы Алексей Александрович Журавлёв внёс на рассмотрение Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации законопроект (№963 443−7) «О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979−1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года».
Не вызывает сомнения, что Постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности конца ХХ века, сопровождавшейся давлением на руководство нашей Родины со стороны внешних сил.
Постановление 1989 года было подготовлено по результатам работы Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года (далее — Комиссия), которая в своей деятельности не руководствовалась принципами объективности и беспристрастности. С самого начала Комиссия была ориентирована на осуждение дополнительного секретного протокола (далее — Протокол) Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 года и переосмысление фактических причин и обстоятельств геополитических преобразований в Европе накануне Второй мировой войны.
В своих выводах и проекте Постановления Комиссия сделала акцент на тайном характере Протокола и заявила, что его положения находились в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран. Между тем указанные выводы не могут быть признаны состоятельными, поскольку практика заключения секретных протоколов была характерной чертой дипломатии 1920—1930-х годов, а экономические и политические интересы государств, в том или ином регионе, всегда присутствуют в международных отношениях. При этом Протокол не предусматривал изменения границ других стран каким-либо образом, в том числе военным. В отличие от способов сегодняшнего дня, когда «демократия» экспортируется с помощью «цветных революций», путем свержения законных правительств.
Важно заметить, что Договор Советский Союз подписал с гитлеровской Германией последним и исключительно в целях отсрочки начала агрессии против СССР. До этого, в период с 1933 г. по 1939 г. с фашистской Германией заключили аналогичные договора 12 государств: Польша, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, Литва, Дания, Латвия и Эстония.
В полной мере обосновано признать Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (включая Секретный дополнительный протокол) вынужденным шагом советского руководства, продиктованным стремлением защитить национально-государственные интересы СССР и его безопасность. Когда говорят, что этот протокол предусматривал или предопределил раздел Польши, присоединение Бессарабии, Буковины и Прибалтийских государств к СССР, то такой подход не отражает фактических событий. Тексты Договора о ненападении, Секретного дополнительного протокола и записи бесед во время переговоров в Москве 23−24 августа 1939 г. не определяли конкретного характера будущих отношений СССР со странами Восточной Европы. В Договоре о ненападении нет никаких упоминаний о каких-либо государствах вообще. Что касается секретного протокола, то в нем говорилось о «разграничении» сфер интересов в Восточной Европе «в случае территориально-политического переустройства областей», входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. О каких «интересах» шла речь? Германия ещё весной 1939 г. приняла решение о нападении на Польшу, чем были определены её интересы. Советский Союз был жизненно заинтересован в том, чтобы германские войска остановились по возможности дальше от советских границ. Это и было отражено в протоколе: Германия получала гарантию невмешательства СССР в её территориально-политические взаимоотношения с Польшей, которые были широко и давно известны в Европе, а СССР ограничивал продвижение Германии на Восток пределами Западной Польши, получал время на военное обустройство западных границ в оборонительных целях.
Спустя полвека, 24 декабря 1989 г., Съезд народных депутатов СССР принял Постановление, в котором осудил факт подписания «секретного дополнительного протокола» от 23 августа 1939 г. и других секретных договоренностей с Германией (п. 7 Постановления). Своё решение депутаты обосновали в том числе тем, что «просчёты, связанные с наличием обязательств Германии перед СССР, усугубили последствия вероломной нацистской агрессии» (п. 2), предпринятые в Договоре «разграничение «сфер интересов» Германии и СССР и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран» (п. 5), протоколы «были использованы Сталиным и его окружением для предъявления ультиматумов и силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств» (п. 7).
Очевидно, что данные обвинения несостоятельны с точки зрения исторической правды, подчёркивая их антигосударственный и враждебный характер. Принятие Постановления можно расценивать как акт государственной измены, оболгавший историю Советского Союза, подвиг его народа и армии, освободивших государства Европы, спасших миллионы жизней народов мира, одержавших Великую Победу. Не случайно спустя два года, на волне предательства и отступничества, получившего легитимацию в высших органах государственной власти, как и в 1917 году, был разрушен СССР — государство, победившее нацизм, фашизм и милитаризм.
На новом этапе развития российской государственности лавры победителей, политическая самостоятельность и независимость наследников Великой Победы не дают покоя разжигателям Второй мировой войны. С трибуны Европейского парламента Российскую Федерацию и российское общество призывают «смириться с его трагическим прошлым». Но теперь противники России апеллируют не только к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом и Секретному дополнительному протоколу. Резолюция Европарламента 2019/2819 (RSP) от 19.9.2019 г. отсылает к Постановлению Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 г., которым «советские власти отрицали ответственность за это соглашение и его последствия» (п. К). Инициаторов Резолюции не устраивает, что российские власти, вразрез с решением советской власти, пропагандируют историческую правду о Второй мировой войне.
Согласны с мнением автора законопроекта о том, что члены Комиссии, принявшие активное участие в его подготовке, попутно преследовали и другую цель — создание иллюзии легитимности выхода из состава СССР прибалтийских республик, якобы вошедших состав СССР не по своей воле. В итоге принятие Постановление стало еще одним, дополнительным фактором начала распада Советского Союза и создало «нормативную» базу для дальнейших фальсификаций истории Второй мировой войны и истории Великой Отечественной войны.
Разделяем мнение, что дальнейшее действие Постановления на территории Российской Федерации, искажающего суть исторических событий, их причин и последствий, не отвечает государственным интересам России и создает почву для спекуляций, направленных на раскол гражданского общества и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.
Обращение подписали:
- Бардин Максим Григорьевич, кандидат политических наук, заместитель председателя Координационного совета некоммерческих организаций России, г. Москва;
- Баштанюк Геннадий Сергеевич, Герой Социалистического Труда, заместитель председателя Центрального правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», г. Москва;
- Бубнов Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва;
- Воронова Ольга Ефимовна, доктор филологических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член Общественной палаты РФ, член РВИО, Союза писателей и Союза журналистов России, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, г. Рязань;
- Головашкин Александр Николаевич, Герой Российской Федерации, полковник, г. Москва;
- Горовой Владимир Ильич, Герой Советского Союза, полковник, г. Москва;
- Грибин Николай Петрович, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, директор Центра европейских исследований МГИМО, профессор, генерал-лейтенант, г. Москва;
- Демурин Михаил Васильевич, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, г. Москва;
- Жарский Анатолий Петрович, кандидат военных наук, академический советник РАРАН, старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург;
- Зиланов Вячеслав Константинович, профессор, академик МАНЭБ, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве Российской Федерации, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области;
- Зимонин Вячеслав Петрович, воин-интернационалист, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии военных наук Российской Федерации, академический советник РАРАН, г. Москва;
- Зубрин Владимир Викторович, экс-заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, генерал-полковник, г. Москва;
- Илиевский Николай Вячеславович, действительный член Международной академии исторических и социальных наук, советник Российской академии естественных наук, эксперт РВИО, г. Москва;
- Ипполитов Георгий Михайлович, доктор исторических наук, профессор, профессор Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, г. Самара;
- Капсалыкова Карина Рамазановна, кандидат исторических наук, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург;
- Кикнадзе Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент, полковник, главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона», академический советник РАРАН, г. Москва;
- Кнышов Анатолий Николаевич, Герой Российской Федерации, лётчик-испытатель 1-го класса, г. Жуковский Московской области;
- Колесников Владимир Ильич, экс-заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, экс первый заместитель министра внутренних дел РФ, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, генерал-полковник, г. Москва;
- Комаров Алексей Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент Московского авиационного института (НИУ), г. Москва;
- Кошкин Анатолий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, эксперт РАН, академик РАЕН, политический обозреватель ИА REGNUM, член РГО, член Союза писателей России, г. Москва;
- Краснов Дмитрий Анатольевич, кандидат исторических наук, председатель правления Московской коллегии адвокатов № 1, член Союза писателей Москвы, г. Москва;
- Липовой Сергей Анатольевич, председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой Российской Федерации, генерал-майор, г. Москва;
- Магомедов Дибиргаджи Гасанович, Герой Российской Федерации, полковник, г. Москва;
- Метёлкин Евгений Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург;
- Михайлов Александр Георгиевич, руководитель Центрального Исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», член Союза писателей России, генерал-лейтенант, г. Москва;
- Моисеев Андрей Николаевич, кандидат военных наук, доцент, полковник, заместитель начальника филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Сызрани, г. Сызрань;
- Назаров Олег Геннадьевич, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», Москва;
- Перенджиев Александр Николаевич, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, г. Москва;
- Песляк Александр Михайлович, кандидат философских наук, член Союза писателей, член Союза журналистов России, г. Москва;
- Пономарёв Сергей Алексеевич, действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса, председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член ЦС Общероссийского Движения поддержки Флота, г. Южно-Сахалинск;
- Смульский Сергей Владимирович, доктор политических наук, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, полковник, г. Москва;
- Углов Валентин Иванович, доцент, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член Союза писателей Российской Федерации, полковник, г. Москва;
- Ульянов Илья Михайлович, почетный профессор Луганской Академии физкультуры и спорта, президент Федерация конного спорта Севастополя, г. Севастополь;
- Фомов Сергей Владимирович, научный сотрудник Военной академии РВСН, г. Балашиха;
- Цветков Антон Владимирович, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук, г. Москва;
- Черёмин Александр Александрович, историк, писатель, ответственный секретарь Союза краеведов России, академик Ассоциации Академиков науки и культуры, г. Москва;
- Черенков Виталий Иванович, доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург;
- Шевченко Павел Анатольевич, Герой Российской Федерации, г. Москва