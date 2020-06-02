Душанбе, , 21:44 — REGNUM Военнослужащие 201-й российский военной базы в Таджикистане приступили к специальной подготовке в условиях высокогорья при пониженном атмосферном давлении, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Подготовка осуществляется под непосредственным руководством заместителя командира военного соединения подполковника Александра Ложевича.

Гранатомётчики, пулемётчики и снайперы базы должны будут научиться «вести меткий огонь из различных положений днём и ночью, при часто меняющихся погодных условиях», отметил Ложевич.

Кроме того, специалисты базы смогут приобрести практические навыки ведения наблюдения, разведки местоположения условных целей противника, действий на поле боя.

Также военные должны будут выработать умение правильно подбирать оборудование и маскировать свои позиции.

В рамках подготовки для российских военнослужащих запланировано свыше 80 занятий по огневой подготовке «с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб», половина из которых будет проводиться в ночное время суток.

Ведение огня в горной местности специалисты соединения будут осуществлять по движущимся и неподвижным мишеням, как с места, так и находясь в движении, используя прицелы дневного и ночного видения.

В завершение с участниками подготовки будет проведено учение, в ходе которого можно будет определить степень их боевой выучки, а также готовности не только к самостоятельным действиям, но и к работе в составе подразделения.

Отмечается, что общее количество привлечённых к прохождению данных занятий, которые продлятся до конца июня 2020 года, составляет более 500 военнослужащих из военных городков Душанбе и Бохтара.