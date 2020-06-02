Приштина, , 23:51 — REGNUM Депутаты парламента Косово из рядов партии премьер-министра Альбина Курти «Движение за самоопределение» Либурн Алиу и Мефайл Байчиновци выступили в поддержку предложения спикера парламента Косово Вьосы Османи о создании переходного правительства под руководством непартийной фигуры после вынесения вотума недоверия правительству Курти. По предложению Османи, такое переходное правительство должно будет управлять Косово 6−9 месяцев и подготовить край к проведению выборов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, такой фигурой в «Самоопределении» назвали одного из потомков основателя УЧК (Освободительной армии Косово) Адема Яшари Мурата Яшари.

Целью Османи и «Самоопределения» является не допустить подписание соглашения между Сербией и Косово, предполагающее территориальный обмен, то есть передачу Сербии Косовской Митровицы. Очевидно, что правительство, лидером которого станет потомок Адема Яшари, убитого вместе с родственниками сербскими силовиками, едва ли пойдет на подобные уступки Сербии. В то время как правительство кандидата от ЛДК Авдуллы Хоти, получившего свой пост благодаря прямой протекции со стороны инициатора «коррекции границы» между Сербией и Косово президента Хашима Тачи, будет весьма податливым и послушно одобрит любой предложенный Тачи документ.