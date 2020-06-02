Приштина, , 23:53 — REGNUM Демократическая лига Косово (ЛДК) 2 июня провела заседание президиума, в ходе которой были выдвинуты кандидаты на посты министров в новое правительство Косово, которое должно прийти на смену получившему вотум недоверия правительству Альбину Курти, мандат на формирование которого получил от президента Хашима Тачи кандидат от ЛДК Авдулла Хоти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ряд министров от ЛДК, до этого входивших в состав коалиционного правительства ЛДК и «Движения за самоопределение» Курти, остались в правительстве. Министр образования, науки и технологий в составе кабинета Курти Хюкмете Байрами получит пост министра финансов, отправленный в отставку Курти Агим Велиу вернется на пост главы МВД.

Министр инфраструктуры и окружающий среды в правительстве Курти Люмир Абдиджику, высказавшийся против развала коалиции ЛДК и «Самоопределения» в новом правительстве будет заменен более лояльным лидеру ЛДК Исе Мустафе Арбаном Абраши.

Заместителем Хоти из рядов ЛДК станет Дритон Сельманай.

Пост министра культуры, молодежи и спорта получит Влёра Думоши, министра здравоохранения — Арменд Земай, министра сельского хозяйства — Бесьян Мустафа.

В состав нового правительства, составленного по принципу «Кто угодно, только не Курти» также войдут представители Альянса за будущее Косово Рамуша Харадиная, политической организации косовских сербов «Сербский список» и национальных меньшинств.

Уже 3 июня в 11:00 по местному времени состоится заседание парламента, посвященное утверждению нового правительства. Уже известно, что Демократическая партия Косово и Движение за самоопределение не отдадут свои голоса в поддержку нового правительства.

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