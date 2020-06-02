Каракас, , 21:26 — REGNUM Введение Вашингтоном очередных санкций против Венесуэлы — это удар по простым людям, которых США, очевидно, хотят уморить голодом, написал 2 июня венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

Арреаса определил утренний анонс новых антивенесуэльских санкций американским госсекретарём Майком Помпео как «преступную одержимость», а сами меры воздействия на Каракас назвал преступлением против человечности.

ИА REGNUM) хочет, чтобы у венесуэльцев кончился бензин, чтобы государство не могло продавать нефть и импортировать лекарства, продукты питания и сырьё для производства». Арреаса «Он (Помпео — прим.) хочет, чтобы у венесуэльцев кончился бензин, чтобы государство не могло продавать нефть и импортировать лекарства, продукты питания и сырьё для производства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июня подразделение американского минфина объявило о пополнении чёрного списка четырьмя венесуэльскими компаниями и четырьмя судами за транспортировку топлива из Ирана.

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