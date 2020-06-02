Бишкек, , 21:25 — REGNUM Спецслужбы Киргизии опровергли слухи о том, что отставка заместителя председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Жакыпбека Байымбетова якобы связана с коррупционным скандалом, разгоревшимся из-за продажи радиочастот по заниженной цене.

В ведомстве подчеркивают, что его уход в отставку никоим образом не связан с уголовным делом по радиочастотам, которое расследует Военная прокуратура республики.

«Байымбетов ушел с должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Он не курировал управление, в котором были задержаны сотрудники ГКНБ, и не имеет никакого отношения к этим фактам», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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