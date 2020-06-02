Ашхабад, , 21:14 — REGNUM Американское правительство через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $500 тысяч (34,8 млн рублей) на меры по профилактике коронавирусной инфекции в Туркмении. Об этом сообщает посольство США в Ашхабаде.

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Эти деньги получит Детский фонд ООН в Туркмении, который должен будет потратить их на улучшение информирования населения страны о рисках и усилий по профилактике инфекций и борьбе с ними.

Также ЮНИСЕФ должен будет обучить туркменских медицинских работников мерам профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

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