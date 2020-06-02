Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Действия американского президента Дональда Трампа в связи с беспорядками в стране неправильны, заявил 2 июня претендент на президентское кресло от демократов Джо Байден, передаёт CNBC.

Выступая в Конгрессе, он изложил собственный план реформирования полиции и потребовал принять закон, запрещающий использование полицией удушающих методов. Критикуя политику Трампа в сложившейся ситуации, Байден заявил:

«Послушайте, президентство — большая работа. Никому никогда не удаётся всё делать правильно. И мне тоже. Но я обещаю: я не стану торговать страхом и рознью. Я не буду раздувать пламя ненависти. Я буду стремиться залечить расовые раны, которые давно преследуют нашу страну, а не использовать их в политических целях».

Уделил Байден внимание и памяти погибшего от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, напомнив его последние слова: «Я не могу дышать». Байден заявил, что эти слова не умерли вместе с жертвой полицейского произвола и что «их всё ещё слышат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 2 июня заявил, что в Нью-Йорке надо скорее применять силы Нацгвардии, потому что сброд терзает город на части.

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