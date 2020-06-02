Москва, , 20:33 — REGNUM Намерение президента США Дональда Трампа делать ставку только на силу и на тюрьму при решении проблемы бунтов и беспорядков в стране не сможет спасти национальное единство в США, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 2 июня в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, президент США намерен подавлять беспорядки только силовыми методами, и бунт, конечно же, будет подавлен. При этом Пушков отмечает, что в настоящее время в тюрьмах США сидят около 80% афроамериканцев, а после подавления бунтов это число возрастёт.

Пушков отмечает, что подавление протестов не решит проблему расового раскола в американском обществе, видимое благополучие установится в стране ненадолго, ровно до следующего убийства, подобного тому, что произошло в Миннеаполисе, и до следующего бунта на расовой почве.

Алексей Пушков «Национальное единство в США выстроено на глиняных ногах. Это не пропаганда. Это факт, свидетель которому — весь мир», — пишет Пушков.

Кроме того, российский сенатор отмечает, что протесты сразу в 75 крупных городах США требуют организации, а значит, здесь имеет место политическая раскрутка протеста со стороны демократов против Трампа во властных структурах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оценке Пушковым информации о планах Трампа пригласить Россию на саммит G7.

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