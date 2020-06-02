Бишкек, , 20:07 — REGNUM Появившиеся в соцсетях и некоторых киргизстанских СМИ публикации о том, что Киргизия якобы решила отдать территорию авиабазы «Кант» России в счет предстоящего ремонта ее взлетной полосы, являются очевидной ложью. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook на официальной странице посольства России.

Российские дипломаты подчеркивают, что за этой фейковой информацией скрывается попытка повлиять на общественное мнение и вбить клин в отношения между Киргизией и Россией.

«На самом деле, в Протоколе между Россией и Киргизией о внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизии от 20 сентября 2012 года, подписанном в марте 2019 года, четко говорится о том, что «в случае проведения российской стороной за свой счет реконструкции искусственных покрытий летного поля на аэродроме «Кант» право собственности на внесенные в него неотделимые улучшения принадлежит российской стороне. После прекращения действия настоящего Соглашения указанные улучшения передаются киргизской стороне», — поясняют в посольстве России.

С опровержением слухов о желании российских военных заполучить территорию авиабазы «Кант» в собственность Министерства обороны России выступил и генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии.

«Земля аэродрома в Канте остается за киргизской стороной. Земельные участки российской стороне передаются во временное пользование. За их аренду Россия ежегодно выплачивает $4,5 млн, которые в полном объеме поступают в бюджет Киргизии», — подчеркивают в генштабе.

Также в ведомстве отмечают, что совместная сверка площадей земельных участков, занимаемых российской стороной, выявила превышение размеров земель, ранее указанных в Соглашении.

Ранее генштаб Киргизии и Министерством обороны России подготовили проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение, предусматривающие увеличение арендной платы до $4,79 млн, а также провести полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы с заменой аэродромных бетонных плит и асфальта на сумму более 2 млрд рублей.

Протокол был подписан в марте 2019 года во время государственного визита в Киргизию президента России Владимира Путина.

«Данные плиты и будут являться собственностью российской стороны», — подытожили в генеральном штабе Вооруженных сил Киргизии.

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