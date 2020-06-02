Кострома, 2 июня 2020, 19:50 — REGNUM В Костромской области подвели итоги предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов в городское и региональное заксобрание — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Праймериз «партии власти» в электронной форме проходили с 25 по 31 мая, участие в них приняли 219 кандидатов.
По мнению депутата думы города Костромы от Ивана Сабурова, в целом результаты праймериз были предсказуемы, хотя встречались и любопытные моменты. Внимание стоит обратить на 1 городской и областной округ. Так, действующий депутат городской думы Илья Невский выиграл областной округ, но по городскому занял второе место.
По мнению Сабурова, интересные итоги в 8, 18 и 26 городских округах, и, напротив, ожидаемым был исход борьбы в 4, 12 и 25 округах.
Что касается областной думы, то Иван Сабуров отдельно выделил результат предварительного голосования по Костромскому району, и предположил, что действующий депутат Госдумы Алексей Ситников может вернуться в Костромской регион.
Более скептичный взгляд на вещи в разговоре с ИА REGNUM продемонстрировал депутат Костромской областной думы Максим Гутерман.
С выводами Сабурова и Гутермана не согласен Секретарь Костромского регионального отделения «Единой России», председатель областного заксобрания Алексей Анохин. Он отрицает наличие договорённостей и административного ресурса. По мнению Анохина, главная цель праймериз в определении лучших кандидатов достигнута.
Вот как выглядит список победителей праймериз по одномандатным избирательным округам в Костромскую областную думу:
- 1 округ: Илья Невский
- 2 округ: Сергей Деменков
- 3 округ: Иван Богданов
- 4 округ: Евгений Щепалов
- 5 округ: Дмитрий Зафиров
- 6 округ: Ольга Баранова
- 7 округ: Ихтияр Мирзоев
- 8 округ: Дмитрий Аббакумов
- 9 округ: Вадим Козырев
- 10 округ: Даниил Ефлов
- 11 округ: Сергей Калашник
- 12 округ: Дмитрий Грибков
- 13 округ: Флун Гумеров
- 14 округ: Алексей Шадричев
- 15 округ: Алексей Ситников
- 16 округ: Олег Скобёлкин
- 17 округ: Валерий Катышев
- 18 округ: Александр Мосолов
- 19 округ: Галина Полякова
- 20 округ: Алексей Баранов
- 21 округ: Алексей Исаков
- 22 округ: Сергей Данилов
- 23 округ: Александр Коновалов
- 24 округ: Анатолий Краев
- 25 округ: Вадим Курбанов
Победители по территориальным группам:
Кострома 1
Иван Богданов — 2553 голоса, Илья Яхонтов — 1545 голосов, Сергей Деменков — 1369 голосов.
Кострома 2
Николай Журавлев — 2117 голосов, Андрей Бычков — 1495 голосов, Сергей Калашник — 1432 голоса.
Запад
Алексей Анохин — 3274 голоса, Михаил Козлов — 1171 голос, Елена Шилова — 730 голосов.
Центр
Владимир Дуботолкин — 2170 голосов, Александр Леонов — 891 голос, Светлана Богданова — 832 голоса.
Восток
Олег Погуралов — 3331 голос, Александр Лузин — 1832 голоса, Вадим Курбанов — 891 голос.
Победители в городское заксобрание по одномандатным округам:
- Избирательный округ № 1 СОТНИКОВ Анатолий
- Избирательный округ № 2 ПАШКАНОВА Наталья
- Избирательный округ № 3 ЧЕРСТВОВ Максим
- Избирательный округ № 4 КОВАЛЕВА Наталия
- Избирательный округ № 5 ВАСИЛЬЕВА Наталия
- Избирательный округ № 6 ЛАГОВСКИЙ Александр
- Избирательный округ № 7 МАХИН Андрей
- Избирательный округ № 8 ДУБОВ Александр
- Избирательный округ № 9 БЕЛЯКОВ Семен
- Избирательный округ № 10 МАСЛЕННИКОВ Евгений
- Избирательный округ № 11 БОГАТЫРЕВ Олег
- Избирательный округ № 12 ПРИСТАВАКИН Алексей
- Избирательный округ № 13 БЕЛЕНИЦИН Александр
- Избирательный округ № 14 КАЙДАН Андрей
- Избирательный округ № 15 КОМИССАРОВ Владимир
- Избирательный округ № 16 ОРЛОВ Алексей
- Избирательный округ № 17 КУДРЯ Дмитрий
- Избирательный округ № 18 СТУПИН Евгений
- Избирательный округ № 19 ШАЛАЕВ Александр
- Избирательный округ № 20 ЖУРИН Юрий
- Избирательный округ № 21 ГАЧИНА Татьяна
- Избирательный округ № 22 КОНОВАЛОВ Андрей
- Избирательный округ № 23 ЗИМНЯКОВ Евгений
- Избирательный округ № 24 ЕГОРОВ Александр
- Избирательный округ № 25 СМИРНОВА Нина
- Избирательный округ № 26 МОЛЧАНОВ Иван
- Избирательный округ № 27 ЯДРЕНОВ Александр
- Избирательный округ № 28 ЕФЛОВ Даниил
- Избирательный округ № 29 ХАЙЛОВ Антон
- Избирательный округ № 30 ХРАМОВ Владимир
- Избирательный округ № 31 ДУЛИНА Галина
- Избирательный округ № 32 СЕРГЕЙЧИК Сергей
- Избирательный округ № 33 БЕКЕНЕВА Любовь
Выборы депутатов Костромской областной думы и городаской думы Костромы намечены на единый день голосования 13 сентября 2020 года. В этот же день жители региона должны выбрать губернатора области.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин поддержал решение действующего губернатора Сергея Ситникова избираться на второй срок.