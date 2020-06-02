Москва, 2 июня 2020, 19:37 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала американский канал CNN за попытку обвинить Россию в массовых беспорядках в США и получила за это одобрение пользователей западных социальных сетей.
Напомним, что в крупных городах США проходят массовые акции протеста нередко перерастающие в погромы и мародерство. Вызваны они убийством сотрудниками полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. На телеканале CNN несколько «экспертов» начали продвигать версию о том, что это якобы Россия может стоять за массовыми протестами в США.
Захарова подвергла критике эту нелепую гипотезу.
Пользователи соцсетей из западных стран ее поддержали.