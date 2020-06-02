Москва, , 19:37 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала американский канал CNN за попытку обвинить Россию в массовых беспорядках в США и получила за это одобрение пользователей западных социальных сетей.

Напомним, что в крупных городах США проходят массовые акции протеста нередко перерастающие в погромы и мародерство. Вызваны они убийством сотрудниками полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. На телеканале CNN несколько «экспертов» начали продвигать версию о том, что это якобы Россия может стоять за массовыми протестами в США.

Захарова подвергла критике эту нелепую гипотезу.

Пользователи соцсетей из западных стран ее поддержали.

«Убивший Джорджа Флойда был полицейским, а не агентом России», — написал один из пользователей.

«Россия всегда была терпеливым и верным партнёром. Вина за беспорядки лежит на правительстве США, американских политиках и людях, голосовавших за них», — пишет другой.

«Спасибо, Мария Захарова. Миру нужна сильная Россия для баланса сил. С уважением, из Германии»

«Они думают, что Россия управляет акциями протеста также, как США это делает в России»

«США винит Россию за все проблемы. Но это не позволит их решить»