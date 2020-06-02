Москва, , 19:24 — REGNUM Законопроект о дистанционной и комбинированной занятости внесла в Госдуму Московская городская дума, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Авторы уверены, что новеллы будут востребованы и после окончания пандемии коронавируса.

Предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом договоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме.

Законопроектом также планируется установить, что в случае если трудовой договор предусматривает эту возможность, в нем, в приложении или дополнительном соглашении к нему должен быть определен ряд дополнительных условий. Такими условиями являются: срок, в течение которого работник временно выполняет работу в дистанционной форме, или график, согласно которому работник частично выполняет работу в дистанционной форме; условия выполнения работы в дистанционной форме, в том числе режим рабочего времени; способы и средства связи работника и работодателя; порядок обеспечения работника средствами и предметами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей, или предоставления соответствующей компенсации; порядок представления работником результатов выполненной работы и их приема работодателем.

Вместе с тем поправки в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционный формат работы, разрабатывают во фракции «Единая Россия».

Предложение закрепить новый формат работы содержится в общенациональном плане по восстановлению экономики РФ.