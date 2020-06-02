2 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Главное, по мнению и предыдущего, и нынешнего режимов, — это то, что Украину «сняли с крючка газовой зависимости». Но если продолжать метафору, то следует добавить: и сажают на другой крючок, польско-американский

Марьян Сидорив, , 19:08 — REGNUM Диверсификация поставок энергоносителей — это, конечно, дело нужное, чтобы не зависеть от политических требований, экономической конъюнктуры, а то просто и от эмоциональных капризов владельцев природных ресурсов. Поэтому стремление Украины искать новые источники газа можно понять и приветствовать.

США

Хотя очень хотелось бы, чтобы эти поиски не заставляли вспоминать Иосифа Бродского:

Кажинный раз на этом самом месте

Я вспоминаю о своей невесте.

Вхожу в шалман, заказываю двести.

Река бежит у ног моих, зараза…

А еще хотелось бы, чтобы за эти «двести» не приходилось отдавать свои последние подгузники. Ведь река газа действительно бежит у ног Украины. Речь идет о реке сжиженного газа (СПГ, LNG), который уверенно теснит на рынке природный трубопроводный. По итогам прошлого года уже 40 процентов глобальной торговли газом приходятся на СПГ: его экспортируют 18 государств, в том числе Россия, а покупают 42 страны.

Украина уже не первый раз пытается припасть к этому потоку, но эти попытки почему-то принимали форму если не анекдота, то дополнительных расходов. Что еще хуже.

Совершенно рациональная идея стартовала в 2009 году, после того как Министерство топлива и энергетики Украины решило создать рабочую группу для координации работ по реализации проекта строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа. Как источник рассматривался азербайджанский газ: в 2011 году «прошли очень перспективные переговоры с нашими азербайджанскими партнерами, которые с Румынией и Болгарией строят терминал сжиженного газа в Кулеви в Грузии, и мы будем там партнерами по выкупу определенного объема сжиженного газа и поставке в нашу страну через терминал в Одессе» (Юрий Бойко, министр топлива и энергетики в 2010 году). Ресурсной базой для терминала в Одессе планировалось месторождение «Шах-Дениз-2» в Азербайджане, и это зарубило идею: тогда Россия скупила весь азербайджанский газ «на корню».

Потом был «анекдот 2012 года», когда украинский Госинвестпроект заявил о том, что госпредприятие «LNG-терминал» и компания Enagas S.A. (Испания) подписали соглашение о сотрудничестве и создании консорциума по строительству LNG-терминала в Одесской области. Но испанцы тут же открестились от этого проекта и, как оказалось, что подпись под соглашением с испанской стороны поставил Джорди Сарда Бовеи, потерявший спортивную форму бывший лыжный инструктор из Андорры. Хохот тогда стоял на весь газовый рынок.

Далее наступило время порошенковских «диверсификаций», когда с конца 2014 года Украина не покупала у России «ни одного кубометра газа»: все заходило в страну из Словакии и Венгрии. Кто-нибудь что-нибудь знает о неиссякаемых газовых месторождениях в Словакии и Венгрии? Вот поэтому-то российский газоэкспорт «плясок Порошенко» даже не заметил: весь «диверсифицированный» газ был российского происхождения, и оплату за него Москва получила полностью.

И вот новый акт «газового спектакля». 31 августа 2019 года в Варшаве между США, Польшей и Украиной был подписан Меморандум о сотрудничестве с целью «повышения региональной безопасности поставок природного газа». И здесь уже речь идет не о маскировке российских поставок, превращении «тоталитарного газа» в «молекулы свободы», а о реальном «заходе» американского СПГ на украинский рынок. Короче — в обеспечении «долгосрочных поставок сжиженного природного газа происхождением из Соединенных Штатов Америки».

И вот 27 мая кабинет министров Украины одобрил меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Export Inc. Суть меморандума:

Объем поставок СПГ из США устанавливается в 5,5 миллиарда кубических метров в год — это более 1/3 украинского газоимпорта в 2019 году

Строительство газопровода «газоизмерительная станция Германовице» (Польша) — «газохранилище Бильче-Волица» (Украина). Таким образом, под американский газ отдается Бильче-Волицко-Угерское подземное газохранилище объемом в 10,74 миллиарда кубометров (из 18,02 миллиардов на июнь 2020 ). И вряд ли стоит сомневаться, что теперь на эту жемчужину украинских ПГХ войдет американский менеджмент.

Срок действия проекта — «как минимум 20 лет».

Цена газа будет определяться в соответствии с ценами рынка HenryHub.

Теперь арифметика… Цена газа на HenryHab на 29 мая — 1,79 доллара за миллион BTU, британских термических единиц. Тысяча кубов природного газа — это 35,68 миллионов BTU, значит, на американском хабе она стоит 63,86 доллара.

Вроде бы, и недорого, дешевле, чем на Лондонской бирже (там 29 мая — $1,86 за миллион единиц). Но беда в том, что стоимость транспортировки сжиженного газа из США (Хьюстон, озеро Сабин) в Европу составляет $3,9. С учетом регазификации в польском Свиноустье и доставки до украинской Бильче-Волица стоимость американского газа для Украины не сможет быть меньше семи долларов за миллион BTU, или 249 долларов за тысячу кубов. А если в год, то 1,375 миллиардов тех самых долларов, от которых просто ломится украинская кубышка.

В это же время для России рентабельный уровень продажи газа — около 95 долларов за тысячу кубов: «$13 — себестоимость добычи, $14 — налог на добычу полезных ископаемых, $27 — транспорт по России, минимум $20 — транспорт до целевых рынков Европы — итого свыше $70, плюс таможенная пошлина в 30%».

То есть ни о каком поиске экономических профитов речь не идет. О развитии экономической структуры — тоже. Ведь если проекты СПГ-терминалов в Одессе (что рациональный азербайджанский, что комический испанский) худо-бедно предусматривали поиск дешевого ресурса, дешевой логистики и развитие структуры экономики (т. е. само строительство терминала), то нынешний проект только и делает, что способствует укреплению американского присутствия на польском газовом рынке (откуда Россию они уже убрали) и передаче украинского рынка и его потребителей на растерзание дорогому американскому газу. Тем более — в польском исполнении.

За свободу, конечно, надо платить. Полякам хорошо, их уже много лет Евросоюз подкармливает, они могут себе и «молекулы свободы» позволить. А вот украинцам за свои «двести грамм» Бродского в шалмане газового рынка придется платить своими кровными.

Хотя это не главное. Главное, по мнению и предыдущего, и нынешнего режимов — это то, что Украину «сняли с крючка газовой зависимости». Но если продолжать метафору, то следует добавить: и сажают на другой крючок, польско-американский. Но, как известно, смена крючка не меняет место карася на сковородке.