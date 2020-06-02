Белград, , 18:57 — REGNUM Перспектива принятия Сербии в ЕС остается туманной, так как на последнем саммите Западные Балканы — ЕС, проведенном в начале мая в режиме онлайн, никакие конкретные временные рамки с стороны Брюсселя так и не были озвучены. Об этом ИА REGNUM заявил российский историк, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 31 мая в эфире телеканала «Прва» заявил о том, что Сербия не сможет даже надеяться на место в Евросоюзе, если она не развяжет «косовский узел».

По словам эксперта, европейские страны во время видеосаммита фактически заявили о том, что те балканские государства, которые до настоящего времени не вошли в состав ЕС, остаются их зоной влияния, и что присутствие третьих стран в этом регионе они воспринимают как нарушение своих интересов. При этом сроки принятия стран Западных Балкан в Евросоюз так и не были определены, отметил Энгельгардт.

«Что касается заявлений президента Вучича о необходимости решения косовского вопроса, в нём нет ничего нового. Он в очередной раз повторил позицию ЕС, которую Брюссель уже неоднократно высказывал не только по отношению к Сербии, но и по отношению к косовской проблеме. Иными словами, без признания независимости Косово никакой перспективы вступления в Евросоюз для Сербии нет. — продолжил эксперт, — Зачем это было сделано? На мой взгляд, это элемент длительной работы президента Вучича с сербским общественным мнением. Уже на протяжении нескольких лет он упорно приучает граждан к мысли о том, что уступки Приштине относительно статуса Косово и Метохии неизбежны».

Георгий Энгельгардт напомнил, что Сербия — не единственная страна, которая имеет территориальные проблемы. В качестве примера эксперт привел Республику Кипр, чьи власти не выступают ни за войну с Турцией, ни за войну с Северным Кипром, но постоянно и последовательно заявляют о необходимости восстановления территориальной целостности государства. Схожей позиции, по его мнению, придерживается Грузия в отношении Южной Осетии и Абхазии — на грузинской внутриполитической сцене ни один политик не может позволить себе сделать какой-либо шаг назад в этом вопросе.

«Это никак не связано с тем, что грузинские политические амбиции не имеют никаких реальных шансов на реализацию. Грузия проводит свою политическую линию, пользуясь при этом сильной политической поддержкой извне. А если мы посмотрим на случай Сербии, то здесь всё выглядит по-другому, потому что само правительство постоянно проводит линию в сторону неизбежности уступок по принципиальному вопросу территориальной целостности. Это тоже делается под очень сильным внешним давлением, только это давление направлено в другую сторону — не на то, чтобы правительство любой ценой демонстрировало свою политическую принципиальность, а на то, чтобы правительство повлияло на население и убедило его отказаться от своих претензии на какие-то отторгнутые территории», — рассказал Энгельгардт.

Отвечая на вопрос о том, насколько само население Сербии готово отказаться от Косово и Метохии ради вступления в Евросоюз, эксперт отметил, что в последние годы «вся история вокруг евроинтеграции пережила сильный политический удар». По его словам, особенно громко прозвучало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Западных Балкан не могут рассчитывать на вступление в ЕС до того, как внутри самого объединения пройдут политические реформы.

«Это нанесло сильный удар по самой идее евроинтеграции, потому что до этого интеграция рассматривалась населением как всё-таки достижимая цель. В 2000-е годы правительство Зорана Джинджича, а затем и режим Бориса Тадича вместе с населением Сербии считали, что вступление в ЕС требует выполнения болезненных условий, но оно вполне достижимо. Главное, существовала надежда, что страна получит доступ к европейским фондам. А теперь стало ясно, что и вступления никакого не будет, и фондов не будет. Это очень сильно подорвало привлекательность Евросоюза», — полагает историк.

К тому же, по мнению Энгельгардта, надо помнить, что привлекательность ЕС во многом обосновывается на ценностях — на представлении о том, что кризисные постсоциалистические страны должны присоединиться к более развитому, более демократичному, более цивилизованному центру.

«А как раз в последние лет восемь ЕС показал себя на Балканах не как оплот ценностей и демократических стандартов, а как прагматичный и циничный игрок, который готов, при всей риторике о правах и свободах, закрывать глаза на нарушения свободы СМИ, на нарушения политических свобод, на коррупцию, если правители отдельных стран выполняют волю Брюсселя», — пояснил эксперт.

Энгельгардт также отметил, что дополнительный удар по имиджу Евросоюза в глазах населения Сербии был нанесен во время эпидемии коронавируса, когда ЕС не смог вовремя оказать Сербии существенной помощи, но, с другой стороны, «не забыл обиженно и ревниво потребовать от Белграда признания такой помощи».

«Понятно, что Вучичу нужно постоянно демонстрировать свою приверженность евроинтеграции. Он это и демонстрирует заявлениями о необходимости разрешения «косовского узла» во имя вступления в ЕС», — подытожил Георгий Энгельгардт.