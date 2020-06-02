Милан, Италия, , 18:49 — REGNUM Лишь 28,9% граждан Италии доверяют нынешнему либерал-популистскому правительству страны, таковы данные соцопроса Tecne, опубликованные во вторник, 2 июня.

66,7% респондентом заявили, что не доверяют правительству Джузеппе Конте, 4,4% граждан затруднились с ответом.

В январе 2020 года, согласно данным нескольких соцопросов, уровень доверия правительству Конте составлял около 26%, то есть в период эпидемии и национального карантина уровень доверия несколько вырос.

Как сообщалось ранее, по данным опроса Termometro Politico, совокупный рейтинг трех оппозиционных правоцентристских партий Италии (во главе с «Лигой» Маттео Сальвини) выше совокупного рейтинга трех правящих партий почти на 10% (49% против 39%).