Москва, , 18:47 — REGNUM Портфель российских экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в $1 млрд. Об этом сообщил журналистам директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Стоит отметить, что ранее сумма экспортных контрактов России на турецком направлении никогда официально не оглашалась.

Напомним, что Россия продала Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Разные источники утверждали, что эта сделка потянула на $2,5 млрд.

Однако сделка не была проведена полностью — предполагалось два этапа. Первый этап — продажа Турции собственно комплексов С-400. По всей видимости, тут речь как раз и идет об $1 млрд. Второй этап, который находится в стадии обсуждения — это передача технологий. Турция хочет получить технологии производства С-400 полностью, Россия согласна лишь на частичную продажу.