Нарьян-Мар, 2 июня 2020, 18:42 — REGNUM Депутаты Ненецкого заксобрания внесли законопроект, который исключает возможность скоропалительной и необоснованной инициативы по объединению Ненецкого автономного округа с другими регионами.
Механизм действия законопроекта предполагает, что подобная инициатива будет вноситься в Собрание депутатов НАО только в случае поддержки более половины муниципальных представительных органов власти, а также ассоциации ненецкого народа «Ясавэй».
Он также добавил, что планируется внесение соответствующих изменений в устав и регламент регионального Собрания депутатов. Эти изменения установят порядок внесения инициативы объединения и создания нового субъекта.
Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке к объединению Архангельской области и НАО был подписан 13 мая. В регионах были созданы рабочие группы по сбору предложений от населения, однако после протестов населения НАО депутатские слушания в регионах были отменены, а вопрос о проведении референдума власти назвали преждевременным. Вместе с тем 27 мая было объявлено о разработке совместной программы развития НАО и Архангельской области.