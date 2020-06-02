Нарьян-Мар, , 18:42 — REGNUM Депутаты Ненецкого заксобрания внесли законопроект, который исключает возможность скоропалительной и необоснованной инициативы по объединению Ненецкого автономного округа с другими регионами.

Механизм действия законопроекта предполагает, что подобная инициатива будет вноситься в Собрание депутатов НАО только в случае поддержки более половины муниципальных представительных органов власти, а также ассоциации ненецкого народа «Ясавэй».

"Будет также установлено условие: перед внесением такого законопроекта нужно провести широкое общественное обсуждение. Это необходимо на случай, если в будущем будут возникать подобные инициативы, чтобы они обсуждались с жителями округа», — цитирует Чупрова NAO24.

Он также добавил, что планируется внесение соответствующих изменений в устав и регламент регионального Собрания депутатов. Эти изменения установят порядок внесения инициативы объединения и создания нового субъекта.

«Мы, депутаты регионального парламента, надеемся, что общественность обсудит этот вопрос и выскажет своё мнение. Обсуждение позволит избежать скоропалительных решений и принятия неподготовленных инициатив по таким важным вопросам», — сказал заместитель председателя Собрания депутатов НАО.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке к объединению Архангельской области и НАО был подписан 13 мая. В регионах были созданы рабочие группы по сбору предложений от населения, однако после протестов населения НАО депутатские слушания в регионах были отменены, а вопрос о проведении референдума власти назвали преждевременным. Вместе с тем 27 мая было объявлено о разработке совместной программы развития НАО и Архангельской области.