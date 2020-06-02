Москва, , 18:38 — REGNUM Военнослужащие Армии Сербии примут участием в параде по случаю 75-летия Победы на фашизмом, который пройдёт в Москве. Об этом сообщил 2 июня посол республики в России Мирослав Лазански.

«Для посольства Сербии и сербской общественности это большая честь, что президент Сербии Александр Вучич получил приглашение и примет участие в военном параде Победы», — приводит его слова РИА Новости.

Лазански добавил, что в параде также будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Армии Сербии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва направила 19 государствам приглашения направить свои парадные расчёты для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня.