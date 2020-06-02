Берлин, , 18:37 — REGNUM Об отставке посла Соединённых Штатов в Германии Ричарда Гренелла пишет 2 июня The New York Times.

По словам пресс-секретаря американского посольства, Гренелл, близкий политический союзник президента Штатов Дональда Трампа, уходит в отставку после двух с лишним лет работы.

«Посол Гренелл подал в отставку со своего поста и из Госдепартамента 1 июня», — сказал дипломат.

Исполнять обязанности американского посла в США будет временно замглавы дипмиссии Робин Куинвилл. Все вопросы по поводу преемника Гренелла представитель димписсии рекомендовал направлять в Белый дом.

Американская газета напоминает, что в течение всего времени, которое Гренелл работал послом, он «не стеснялся озвучивать критику политики Германии в отношении НАТО и её участия в газопроводе «Северный поток — 2».

Напомним, в Германии поговаривали о планах Гренелла уйти в отставку ещё в мае.

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