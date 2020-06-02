Вашингтон, , 18:29 — REGNUM На улицы американских городов 2 июня выведены более 70 тысяч бойцов Национальной гвардии США. Об этом сообщают американские СМИ.

Более 70 тысяч бойцов Национальной гвардии США привлечены к поддержанию правопорядка и подавлению беспорядков в крупных американских городах.

Это рекорд за всю историю США. Предыдущий рекорд был в 2005 году во время урагана Катрина, тогда были задействована 51 тыс. бойцов Нацгвардии для поддержания правопорядка.

В центре Нью-Йорка все еще продолжаются погромы и грабежи магазинов брендовой одежды. Полиция Нью-Йорка уже окрестила происходящее «гражданской войной» и начинает реагировать все жестче. В Нью-Йорке также введен комендантский час. Число задержанных столь велико, что их приходится часами держать в наручниках перед полицейскими участками, так как мест для всех не хватает.

В столице США — Вашингтоне полиция и национальная гвардия получили приказ всеми силами оттеснить протестующих от Белого дома. После того как это было сделано, Трамп отправился пешком из своей резиденции до прихода епископальной церкви Святого Иоанна. Эта церковь была сожжена погромщиками в ночь на 1 июня.

В церкви Трамп объявил о том, что он мобилизует все федеральные силы для противодействия анархистам и погромщикам.

«Я президент закона и порядка», — сказал Трамп.

В Белом доме активно обсуждают применение «Акта о восстаниях» 1807 года. Этот закон позволяет использовать регулярные войска на территории США. Данным актом в последний раз пользовались в 1992 году, когда подавляли восстание в Лос-Анджелесе.