Белград, , 18:25 — REGNUM В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Войск Сербии, сообщает 2 июня агентство РИА Новости со ссылкой на сербского посла в России Мирослава Лазански.

По его словам, для сербской общественности является большой честью приглашение принять участие в военном параде Победы 24 июня, полученное президентом Сербии Александром Вучичем.

«Мы также очень рады тому, что на Параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Войск Сербии», — сказал Мирослав Лазански.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны на территории Югославии именно сербский народ понес самые большие человеческие жертвы.

«Граждане Сербии никогда не забудут большую помощь и жертвы красноармейцев в освобождении Белграда и северных частей Сербии», — сказал сербский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в 2020 году пройдет 24 июня в Москве. Приглашение прислать свои парадные расчёты отправлены в 19 государств.

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