Рига, , 18:14 — REGNUM Посол США в Латвии Джон Карвайл передал представителям минобразования Латвии и минздраву страны 1000 литров дезинфицирующего средства и 22 500 пар нестерилизованных одноразовых перчаток. Об этом пишет 2 июня портал Nra.lv.

По данным журналистов, проект, стоимость которого оценивается в размере $15 000, непосредственно реализовали представители посольства США в Латвии и Бюро по закупкам минобороны Латвии.

Отмечается, что средство для дезинфекции рук и перчатки будут использованы для нужд 12-классников во время проведения централизованных экзаменов со 2 июня по конец июля 2020 г.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.