Киев, , 18:18 — REGNUM Под проектом постановления за отставку Арсена Авакова с постаглавы МВД Украины за сегодня, 2 июня, подписались около 50 депутатов Рады.

Об этом сообщила пресс-служба фракции «Голос», которая выступает инициатором отставки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, за смену главы МВД подписалась собственно фракция «Голос» в полном составе, а также порядка 30 депутатов «Слуги народа». Для успешного голосования необходимо собрать как минимум 226 голосов.

Между тем, украинские СМИ отмечают, что отставку Авакова совсем не спешат поддерживать «Батькивщина» Тимошенко и «Европейская солидарность» Порошенко. В последнем случае отмечается, что публичная позиция политической силы экс-президента состоит в том, что надо отправлять в отставку все правительство Шмыгаля, а не только Авакова.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос возможной отставки Авакова стал одним из главных в ходе заседания Рады 2 июня. В частности, депутатов призвали действовать, пока на Украине не случился свой Миннеаполис.