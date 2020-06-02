Москва, , 18:11 — REGNUM Участники беспорядков в США в большей степени озабочены мародерством, нежели выражением гражданской позиции. Об этом 2 июня при помощи телемоста заявил владелец русского ресторана в Калифорнии Аик Газарян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, на данный момент события происходят по следующему сценарию: сперва собирается большая толпа, митингующая против полицейского насилия. Однако затем она разделяется на небольшие группы, которые и участвуют в мародёрстве. Причем участникам беспорядков нет дела до гибели афроамериканца при задержании полицией, которое и послужило причиной начала протестов.

По мнению Газаряна, происходящее является не противостоянием этнических или социальных групп, речь идёт о политических технологиях в борьбе американских элит.

«Мне кажется, в данный момент больше демократы и либералы хотят что-то накрутить на республиканцев. Это война демократов и республиканцев», — сказал Газарян.

Владелец ресторана отметил, что минувшей ночью защищал своё заведение вместе с друзьями с оружием в руках. Он заявил, что готов будет применить его, если кто-то ворвётся внутрь ресторана с целью грабежа.

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