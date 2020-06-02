Нарьян-Мар, 2 июня 2020, 18:04 — REGNUM Врио губернатора НАО Юрий Бездудный выступил с видеообращением по поводу объединения с Архангельской областью.
Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке регионов к объединению был подписан 13 мая. В регионе были созданы рабочие группы по сбору предложений от населения, однако после протестов населения НАО, депутатские слушания в регионах были отменены. 27 мая было объявлено о разработке совместной программы развития НАО и Архангельской области. Накануне депутаты НАО попросили врио губернатора дать четкий ответ по перспективам объединения регионов.