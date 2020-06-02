Нарьян-Мар, , 18:04 — REGNUM Врио губернатора НАО Юрий Бездудный выступил с видеообращением по поводу объединения с Архангельской областью.

«Мне и депутатам продолжают поступают сообщения с вопросами о возможном объединении нашего округа с Архангельской областью […] Референдума 13 сентября не будет. На ближайшей сессии этот вопрос не рассматривается. Мы провели большую работу с членами рабочей группы, общая позиция такова — такой серьезный вопрос требует проработки и спешка в нем не нужна. Полностью разделяю эту позицию. Сегодня разговоры о проведении референдума преждевременны. Считаю, что сегодня надо заняться делами и шаг за шагом решать проблемы нашего округа», — завил Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке регионов к объединению был подписан 13 мая. В регионе были созданы рабочие группы по сбору предложений от населения, однако после протестов населения НАО, депутатские слушания в регионах были отменены. 27 мая было объявлено о разработке совместной программы развития НАО и Архангельской области. Накануне депутаты НАО попросили врио губернатора дать четкий ответ по перспективам объединения регионов.