Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Полиция в некоторых американских городах сочувствует участникам протестов, передаёт CNN.

Телеканал утверждает, что в ряде городов были замечены офицеры полиции, выражавшие свою поддержку участникам акций. Опубликованы соответствующие видеозаписи.

Например, в городе Атланта (штат Джорджия, США) 1 июня у Centennial Olympic Park произошёл такой инцидент: сотрудники полиции опустились на колени перед демонстрантами. Другой полицейский попал в кадр в обнимку с протестующими.

Аналогичный случай с поклонами произошёл в городе Форт-Уэрте (штат Техас, США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в США после гибели из-за жестокости полиции в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) Джорджа Флойда продолжаются уже восемь дней. Как правило, они сопровождаются столкновениями с полицией и, в ряде случаев, погромами.

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