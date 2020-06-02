Тамбов, , 17:50 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На Тамбовщине режим самоизоляции планируется отменить с 8 июня.

Тамбовский губернатор Александр Никитин доложил Владимиру Путину о борьбе с коронавирусом. Фото пресс-службы Кремля Kremlin.ru

Сегодня, 2 июня, состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Александра Никитина в режиме видеоконференции. Глава государства поинтересовался у руководителя Тамбовщины, как развивается ситуация с коронавирусом, какие меры предпринимаются и насколько они эффективны, как осуществляются выплаты медработникам.

«Задачи, поставленные перед нами оперативным штабом правительства Российской Федерации, выполнялись своевременно, по ряду позиций даже с опережением», — подчеркнул Александр Никитин. .

В частности, была проведена работа по перепрофилированию коечного фонда. Выполнен плановый показатель — 503 койки, дополнительно развернуто еще столько же. На сегодняшний день свободный коечный фонд с учетом дополнительных коек превышает 60% от количества заболевших

По словам Александра Никитина, решение о перепрофилировании отдельных корпусов принималось с учетом максимального сохранения плановой помощи при онкологических, сердечно-сосудистых и прочих заболеваниях. Было оперативно проведено обучение всего персонала, планируемого к работе в ковид-центрах, дополнительно привлечены 217 ординаторов медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина.

Увеличивается охват тестирования населения. На данный момент показатель составляет 129,02 на 100 тысяч человек. В Тамбовской области повышена эффективность работы имеющихся лабораторий, привлечены к работе частные лаборатории. Поставлено дополнительное оборудование для ПЦР-диагностики.

Для решения проблемы обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты максимально быстро было организовано производство необходимых товаров на местных предприятиях. В частности, многоразовые гигиенические маски производят 17 предприятий. В сутки их выпускают около 25 тыс. штук. Выпуском защитных костюмов для медиков занимаются 9 предприятий.

Что касается сложившейся в регионе эпидемиологической ситуации, то по состоянию на 2 июня в Тамбовской области 3110 заболевших COVID-19. При этом темп прироста их числа за последние две недели мая снизился более чем в два раза — с 6% до 2,1%. Показатель летальности один из самых низких в ЦФО — второе место в округе, восьмое по стране.

«Мы удовлетворены тем, что в последние дни регистрируется большее количество выздоровевших. В целом выздоровело 40% от общего числа заболевших. Ежедневно выздоравливают от 30 до 50 человек», — сказал Александр Никитин.

Реальным механизмом по стабилизации эпидемиологической ситуации губернатор назвал работу по поддержке более 200 тыс. людей, оказавшихся на самоизоляции. Особое внимание уделяется людям старшего поколения и детям. В эту работу включилось огромное количество неравнодушных людей — представители общественности, некоммерческих организаций, бизнеса.

Всего в Тамбовской области насчитывается 56 тыс. волонтёров.

Организована работа объединенного штаба волонтерских и общественных организаций, советов территорий, префектур. Действует единый телефон горячей линии 112, к которому подключены штаб, координационный центр социальной защиты, все органы исполнительной власти области и общественные организации, оказывающие помощь населению.

Кроме того, ведётся реестр самоизолированных лиц, которым оказана помощь. Сейчас в него включены 11 622 человека, получившие помощь от волонтеров, «добрососедей», мобильных бригад. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с благотворительными фондами: «Фондом Тимченко», «Старость в радость» и другими благотворительными организациями.

Глава региона подчеркнул, что решение президента по стимулированию медицинских работников сыграло очень значимую роль в поддержке медицинского сообщества. Тамбовская область на эти цели получила 371,8 млн рублей из федерального бюджета. За апрель 1 506 сотрудникам медицинских организаций было перечислено 50,3 млн рублей.

Из бюджета Тамбовской области были выделены 8 млн рублей на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку на категории, не предусмотренные федеральным законодательством. Соответственно в апреле 2,6 млн рублей были перечислены 414 работникам.

«Выплаты по постановлению правительства № 484 в расчетных листках сотрудников мы выделяем отдельно, чтобы они были понятны каждому. На сегодня выплаты за май уже получили 1527 сотрудников на сумму 63,6 млн. рублей. В ближайшие дни все выплаты за май будут осуществлены», — отметил Александр Никитин.

Глава региона подчеркнул, что на Тамбовщине разработаны дорожные карты по обеспечению устойчивой работы отраслевых организаций и предприятий в условиях сохранения коронавирусной инфекции. Если эпидемиологическая ситуация будет устойчивой, с 8 июня в области планируется отменить режим всеобщей самоизоляции, за исключением тех граждан, которые должны находиться на карантине по предписанию Роспотребнадзора.

Будет отменен особый порядок передвижения граждан по территории области. В полном объеме будет восстановлена работа межмуниципального транспорта.

В рамках перехода к следующему этапу снятия ограничений, который планируется начать с 15 июня, возобновится работа всех учреждений, оказывающих госуслуги, а также откроются отдельные образовательные организации для подготовки и проведения Единого государственного экзамена.

На заключительном этапе, в июле, планируется открыть оздоровительные организации, все магазины и предприятия сферы услуг. К работе вернутся организации общественного питания, гостиницы и все образовательные учреждения. Также откроются парки, скверы и другие общественные места отдыха.

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