Москва, , 17:43 — REGNUM Россия применит методы «ядерного сдерживания» в случае угрозы агрессии против неё или в случае ряда действий потенциального противника.

Перечень таких угроз описан в тексте указа президента России Владимира Путина об основах государственной политики в сфере ядерного сдерживания, опубликованного 2 июня.

Напомним, указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В частности, ядерным сдерживанием Россия будет реагировать на «наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия».

Ещё одним поводом для таких действий будет развёртывание государствами, заявившими, что Россия для них — потенциальный противник, «систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии».

Кроме того, среди угроз, требующих аналогичных мер, указаны «создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем», «наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия», неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления, а также «размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки».

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