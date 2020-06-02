Рига, , 17:28 — REGNUM Представители политических партий Латвии, которые входят в правящую коалицию, во время совещания по сотрудничеству приняли решение о выделении 32 млн евро на поддержку сферы культуры во время пандемии. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил 2 июня министр культуры Латвии Наурис Пунтулис.

«Сегодня у культуры хороший день. Это решение показывает, что культура не является сиротой для нашего кабинета», — сказал Пунтулис.

По его словам, выделенные деньги в равных частях будут распределены по трем направлениям: поддержка инфраструктуры объектов культуры, выплата пособий и творческих стипендий.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.