Киев, , 17:28 — REGNUM На рассмотрение Верховной рады поступила программа действий правительства, из которой стало окончательно понятно, что Украиной управляют люди, которые в принципе не понимают основ управления, заявил депутат Вадим Рабинович.

Свое высказывание парламентарий сделал в ходе заседания Рады сегодня, 2 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рабинович заявил, что парламент вернул правительству Шмыгаля программу с припиской «бред сумасшедшего», оценив это как положительный шаг.

«Но при этом… парламент поручил правительству без всякого контроля со своей стороны подписать договор с МВФ. Документ подразумевает дорогую коммуналку, закрытие школ, предполагает полную кабалу и контроль над государством, которых не было даже у диких индейцев», — отметил он.

Депутат напомнил, что на Украине сейчас парламентско-президентская модель управления, при которой определяющей является роль Верховной рады, а не правительства.

«Поэтому предлагаю потребовать от правительства прежде, чем подписывать какие-либо документы, которые продают нашу страну, получить на это одобрение Верховной рады, которая, согласно конституции Украины, является руководителем в стране», — заявил Рабинович.

ИА REGNUM напоминает, что по законодательству правительство Украины должно представить Верховной раде программу действий. После голосования за этот документ кабмин получает иммунитет от отставки на год.

В конце апреля комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что шокирован примитивностью программы деятельности правительства, которая больше похожа на реферат.