Киев, , 17:15 — REGNUM Ряд депутатов Верховной рады обжаловали в Конституционном суде закон о недопущении преследования и наказания участников госпереворота 2014 года (т.н. «евромайдана»).

Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда сегодня, 2 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, закон обжаловали около 50 парламентариев.

Авторы представления указывают, информируют в пресс-службе, что во время массовых акций протеста на Украине в ноябре 2013 года — феврале 2014 года погибли около 100 протестующих и около тысячи получили ранения; при этом были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 932 были ранены, в том числе 257 — тяжело, а 158 — из огнестрельного оружия.

Депутаты подчеркивают, что отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера.

«Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности», — сказано в документе.

В целом закон противоречит 16 статьям конституции Украины, подчеркивают депутаты.

ИА REGNUM напоминает, что вышеупомянутый закон был принят при президентстве Петра Порошенко предыдущим составом Рады, в котором большинство составляли Блок Порошенко и «Народный фронт» Яценюка-Турчинова.

Ранее в этом году стало известно, что мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменитьзакон об амнистии «майдановцев», обращая внимание, что документ не позволяет провести надлежащее расследования убийств правоохранителей.