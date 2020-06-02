Вильнюс, , 17:08 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что от имени своего ведомства будет просить правительства не поддержать проект соглашения с Латвией и Эстонией по вопросу Белорусской АЭС. Свою позицию сегодня, 2 июня, Линкявичюс высказал новостному агентству BNS.

«Это проект соглашения, который, на мой взгляд, не устраивает интересы Литвы, и я не считаю, что правительство должно его одобрить. Я говорил об этом и своему коллеге — министру энергетики», — сказал Линкявичюс, подчеркнув, что «компромиссы по БелАЭС неприемлемы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тексте соглашения Латвия и Эстония принимают позицию Литвы о недопущении электроэнергии с БелАЭС на свою территорию, но при этом Литва принимает и соглашается на допущение такой энергии в Латвию и Эстонию.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс назвал такое соглашение «предательством». «Неспособность убедить ближайших соседей — Латвию и Эстонию — показывает слабость переговорной позиции Литвы и пренебрежение национальными интересами», — заявил Ауштрявичюс.

«Наша принципиальная позиция такова, что страны Прибалтики должны занимать скоординированную позицию, единую в вопросе об отказе от покупки электроэнергии с этого небезопасного объекта по всем аспектам, у нас есть определенное понимание и в Еврокомиссии. Нам не следует отходить с этих позиций, и такие компромиссы не должны быть приемлемы», — заявил сегодня глава МИД Литвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Литва будет покупать электричество с БелАЭС через Латвию – депутат ЕП