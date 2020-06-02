Нур-Султан, , 17:05 — REGNUM Солдаты и офицеры десантно-штурмовых частей армии Казахстана примут участие в параде Победы в Москве, сообщает 2 июня пресс-служба военного ведомства республики.

Уточняется, что все они сейчас помещены под усиленный контроль врачей, ограничены их контакты с родственниками и посторонними лицами.

«Началась подготовка военнослужащих к участию в военном параде в Москве. В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей десантно-штурмовых войск Казахстана», — указано в пресс-релизе минобороны Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин принял решение провести парад Победы 24 июня вместо традиционной даты 9 мая.

Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, стоит отметить, что в 1945 году первый военный парад в честь победы СССР в Великой Отечественной войне был проведен в Москве именно 24 июня.

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