Рига, , 17:04 — REGNUM Правительство Латвии поддержало план минздрава страны по присвоению больницам «разных уровней». Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш журналистам.

«До конца года нам нужна полная ясность — какие услуги оказывает та или иная больница на всей территории Латвии», — сказал он.

По его словам, суть реформы состоит в том, что региональные больницы Латвии не обладают достаточным кадровым и техническим ресурсом для оказания полного спектра услуг.

Он добавил, что перед установлением системы уровней минздрав страны проведёт и уже проводит аудит оказываемых больницами услуг.