Рим, , 17:00 — REGNUM Совокупный рейтинг трех оппозиционных правоцентристских партий Италии почти на 10% выше совокупного рейтинга трех партий, составляющих либерал-популистскую коалицию, передает Termometro Politico во вторник, 2 июня, со ссылкой на собственный социологический опрос.

Самой популярной партией страны остается «Лига» Маттео Сальвини (29,5%), второе место в правом лагере занимают «Братья Италии» Джорджи Мелони (14%), чей рейтинг уже более чем вдвое выше, чем у партии Сильвио Берлускони (5,7%). Еще два года назад ситуация была обратной — рейтинг Берлускони значительно опережал рейтинг «Братьев Италии».

Самую популряную среди правящих — либеральную Демократическую партию поддерживают 21,1% граждан, популистское «Движение 5 звезд» — 15,3%, партию Маттео Ренци — 3,5%. Рейтинг либералов со времен национальных выборов 2018 года почти не изменился, популисты потеряли более половины своего рейтинга, а Ренци, хотя и не сумел создать сопоставимую либералам политическую силу, тем не менее активно пользуется своим статусом владельца «золотой акции» коалиции, без которой она перестанет существовать.

Очередные парламентские выборы в Италии должны пройти в марте 2023 года. По итогам выборов, прошедших в марте 2018 года, правительство сформировали «Лига» и популисты. Осенью 2019 года партия Сальвини вышла из коалиции, однако это не привело к проведению досрочных выборов — итальянское законодательство позволяет сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента.

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