Рига, , 16:55 — REGNUM Сотрудники Полиции безопасности Латвии (VDD) получили в своё распоряжение информацию о «рисках безопасности», связанных с произведёнными в Китае системами видеонаблюдения Hikvision и Dahua. Об этом пишет во вторник, 2 июня, портал Nra.lv.

По данным журналистов, информация была получена VDD от партнёрских спецслужб, а также в результате изучения публично доступной информации. Принимая во внимание угрозы, связанные с кибербезопасностью, VDD не рекомендуют использовать в Латвии продукцию компаний из стран, чья репутация в ЕС и НАТО подвергается сомнению.

По мнению представителей VDD, продукция Hikvision и Dahua может быть использована для «кражи личных данных» и служить «потенциальной угрозой для безопасности Латвии». В полиции настаивают, чтобы в Латвии преимущество получала продукция, произведённая в ЕС и странах НАТО.

Отметим, что камеры Hikvision и Dahua являются востребованным продуктом на мировом рынке и в Латвии. По утверждению латвийских спецслужб, в последние четыре года было найдено много уязвимых мест в этой продукции.