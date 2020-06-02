Москва, , 16:32 — REGNUM Третий этап снятия ограничений в Сахалинской области не означает победу над коронавирусом, опасность остается, но область научилась жить и работать в новых условиях. О том, каковы причины успеха в противодействии пандемии и о специфике жизни области в это непростое время Валерий Лимаренко рассказал 2 июня в прямом Инстаграм-эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

«Мы на третий этап вышли не потому, что у нас нет эпидемии, а потому что мы просто предложили условия жизни во время эпидемии, такие, в которых мы можем оградить людей от заболевания. Это принципиально важно. Никто ничего не победил. Мы научились жить в этих условиях. Когда задается вопрос, когда это все закончится. Я исхожу из того, что до конца года это не закончится. Мы научились охранять жизнь и здоровье наших граждан. И более того, хочу сказать, что высокий уровень культуры сахалинцев и курильчан — это и есть залог, главное условие, при которым мы можем жить в условиях пандемии. Это принципиальная вещь. Потому, что лишь только 3% людей нарушают правила, остальные люди правила не нарушают, они уважают друг друга, уважают закон и порядок и они понимают, что только в этих условиях можно быть счастливыми людьми», — сказал Валерий Лимаренко.

Валерий Лимаренко напомнил в интервью, что во время разгара пандемии в регионе работало 90% предприятий, а сейчас работает 100% экономики. В Сахалинской области работают все предприятия, открыты школьные лагеря, магазины, кинотеатры и рестораны. Под запретом остаются лишь большие мероприятия, влекущие массовые скопления людей.

Также глава региона разъяснил, что все поликлиники и медицинские учреждения с 1 июня открыты и работают в новых условиях. В этой сфере также заранее были продуманы и проработаны соответствующие правила функционирования. Валерий Лимаренко также отметил, что значительную роль в борьбе с пандемией сыграла и проведенная в прошлом году реформа здравоохранения. Медицинские учреждения были полностью укомплектованы персоналом, была сделана существенная закупка необходимого оборудования, что в результате дало сильный прорыв в качестве и доступности медицинского обслуживания региона.

Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. В рамках Инстаграм-трансляции, которая шла как в аккаунте проекта «Региональные практики», так и в аккаунте гостя, были озвучены актуальные вопросы от модератора, жителей региона и журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЭИСИ выпускает ряд аналитических продуктов, среди которых: ежедневный «Мониторинг мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», еженедельные «Рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями» и «Мониторинг региональных практик».

Читайте ранее: 27 мая продолжится цикл прямых эфиров ЭИСИ с губернаторами регионов