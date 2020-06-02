Москва, 2 июня 2020, 16:32 — REGNUM Третий этап снятия ограничений в Сахалинской области не означает победу над коронавирусом, опасность остается, но область научилась жить и работать в новых условиях. О том, каковы причины успеха в противодействии пандемии и о специфике жизни области в это непростое время Валерий Лимаренко рассказал 2 июня в прямом Инстаграм-эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.
Валерий Лимаренко напомнил в интервью, что во время разгара пандемии в регионе работало 90% предприятий, а сейчас работает 100% экономики. В Сахалинской области работают все предприятия, открыты школьные лагеря, магазины, кинотеатры и рестораны. Под запретом остаются лишь большие мероприятия, влекущие массовые скопления людей.
Также глава региона разъяснил, что все поликлиники и медицинские учреждения с 1 июня открыты и работают в новых условиях. В этой сфере также заранее были продуманы и проработаны соответствующие правила функционирования. Валерий Лимаренко также отметил, что значительную роль в борьбе с пандемией сыграла и проведенная в прошлом году реформа здравоохранения. Медицинские учреждения были полностью укомплектованы персоналом, была сделана существенная закупка необходимого оборудования, что в результате дало сильный прорыв в качестве и доступности медицинского обслуживания региона.
Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. В рамках Инстаграм-трансляции, которая шла как в аккаунте проекта «Региональные практики», так и в аккаунте гостя, были озвучены актуальные вопросы от модератора, жителей региона и журналистов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЭИСИ выпускает ряд аналитических продуктов, среди которых: ежедневный «Мониторинг мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», еженедельные «Рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями» и «Мониторинг региональных практик».
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