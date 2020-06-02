Москва, , 16:31 — REGNUM Одобряя общенациональный план по поддержке экономики России, президент РФ дает кредит доверия правительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов.

«Одобряя этот план президент дает огромный кредит доверия правительству, и чиновники должны его оправдать», — заявил Щапов.

При этом, по словам парламентария, без грамотного и реалистичного планирования невозможно преодолеть последствия спада в экономике, который сейчас наблюдается.

«Обозначенные премьер-министром приоритеты логичны: повышение инвестиционной привлекательности, цифровизация, развитие отраслей — драйверов экономики. Вопрос не в приоритетах, а в способности правительства им следовать до конца, жестко и решительно. В этом пока, к сожалению, есть серьезные сомнения», — сказал депутат.

При этом Щапов не видит от министров решительных действий во время эпидемии коронавируса: все самые масштабные решения принимал глава государства.

«Пока нет полной уверенности в том, что правительство сможет реализовать собственный план», — заключил Щапов.

Общенациональный план по поддержке экономики состоит из 500 пунктов, на его реализацию потребуется около 5 млрд рублей.

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