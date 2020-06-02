Минск, , 16:29 — REGNUM Вопросы подконтрольности ситуации в столице Белоруссии во время президентской кампании, работы системы здравоохранения в условиях «коронапсихоза» и будущего ранее заявленных амбициозных проектов по застройке Минска обсудили сегодня, 2 июня, Александр Лукашенко и глава Мингорисполкома Анатолий Сивак. Об этом сообщает государственное телевидение постсоветской республики.

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Лукашенко поинтересовался у своего назначенца, как обстоят дела со строительством объектов многофункционального комплекса «Минск-Мир». Особую обеспокоенность белорусского лидера вызывало состояние инфраструктуры и строительство международного финансового центра. Почти 10 лет назад таковой предполагалось построить в квартале «Минск-Сити».

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Здравоохранение также не осталось вне поля зрения чиновников. Лукашенко сообщил председателю Мингорисполкома: «Может быть, переформатируем как-то вообще систему здравоохранения. Понятно, что сегодня же мы не построим — сегодня не до этого».

Минск — «красивый городишко», сообщил Лукашенко. В то же время озабоченность у него вызывает состояние безопасности в белорусском мегаполисе, так как во время президентской кампании «вот же неймётся кому-то».

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