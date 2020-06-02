Москва, , 16:19 — REGNUM Расовые беспорядки в США должны получить оценку со стороны международного сообщества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Убежден, что ситуация в США, будучи внутренним делом Америки, беспокоит многих в мире. Взрывоопасная обстановка в одной из крупнейших стран, а также грубейшие нарушения основ свободы, прав человека и демократии не должны остаться без оценки со стороны международного сообщества», — заявил Железняк.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместным проведение параллелей между беспорядками в США и случаями превышения полномочий полицией в России. По его мнению, в РФ проблема не так остра.