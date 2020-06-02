Женева, Швейцария, , 16:13 — REGNUM Уведомили ли США ВОЗ формальным образом о разрыве отношений или нет, остаётся невыясненным, сообщает 2 июня Reuters.

Ситуацию не смогла прояснить официальный представитель всемирной организации Маргарет Харрис. Она ответила журналистам на соответствующий вопрос:

«У меня нет информации относительно того, были ли мы формально уведомлены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о разрыве отношений с ВОЗ объявлял американский президент Дональд Трамп 29 мая, но это было сделано «на словах».

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