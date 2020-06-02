Москва, , 16:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, предлагая расширить состав участников заседаний Группы семи (G7), движется в правильном направлении. Об этом сегодня, 2 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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При этом дипломат подчеркнула, что универсальное представительство в G7 «по-настоящему» всё равно не обеспечивается.

«Без участия Китая едва ли возможно реализовать серьёзные начинания глобального значения», — добавила Захарова.

Что касается высказывания главы США о том, что «семёрка» в её нынешнем виде является «очень устаревшей группой стран», «не отражающей должным образом происходящее в мире», то с таким подходом в МИД РФ согласны, подчеркнула Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях пресс-служба Белого дома сообщила о планах президента США Дональда Трампа не проводить саммит Группы семи (G7) в конце июня, а отложить его на сентябрь.

Также стало известно, что американский лидер планирует пригласить для участия в саммите Южную Корею, Австралию, Индию и Россию. Как пояснил сам Трамп, текущий формат G7 устарел и должен расшириться новыми участниками. Об идее пригласить РФ на саммит Группы семи Трамп 1 июня во время телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина.

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