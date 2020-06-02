Берлин, 2 июня 2020, 16:08 — REGNUM У представителей республик Донбасса есть российское гражданство, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с немецкими чиновниками. Об этом он рассказал в своём видеообращении 2 июня на странице в социальной сети Facebook.
Ранее Кулеба заявил, что Украина не намерена разговаривать с представителями ДНР и ЛНР в Трёхсторонней контактной группе.
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Напомним, представители ДНР и ЛНР заявили, что не скрывают наличия российского гражданства. Они также отметили, что население Донбасса вынуждено приобретать другое гражданство, поскольку Украина лишила людей возможности получать украинские документы.
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