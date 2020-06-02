Вильнюс, , 16:03 — REGNUM В Литве сегодня, 2 июня, разразился новый громкий коррупционный скандал. Задержан глава Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус и глава Ассоциации литовских банков Мантас Залаторюс и ещё неназванных Службой специальных расследований четверо предпринимателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На созванной пресс-конференции генпрокурор Эвалдас Пашилис пояснил, что группу лиц, в том числе Суткуса и Залаторюса, задержали в связи с незаконным лоббированием частного интереса через представителей власти. В деле фигурирует сумма в 400 тыс. евро.

В 2019 году Суткус уже попадал в скандал, который был связан с избранным в итоге президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Науседу ещё во время предвыборной кампании подозревали в тайных переговорах с на тот момент командующим литовской армией Витаутасом Жукасом. Выяснилось, что кандидат Науседа тайно встречался Жукасом, а посредником был главный лоббист литовского бизнеса, председатель конфедерации предпринимателей Литвы Валдас Суткус.

Когда о встрече стало известно, её интерпретировали так, что Науседа в предвыборной гонке хочет заручиться поддержкой армии, а Суткус — оборонными заказами и будущими военными заказами. Жукас же якобы был заинтересован обеспечить свою дальнейшую карьеру после выхода в запас, поскольку его срок полномочий на посту командующего армией завершался. Стороны тогда обвинения отвергли, но скандал не стихал несколько недель.

В итоге Жукас действительно после выхода с должности командующего армией получил пост при администрации президента Литвы.