Москва, , 16:13 — REGNUM Планы НАТО по проведению весной 2020 года масштабных учений «Defender Europe» и отказ ряда европейских стран от участия в них под предлогом пандемии коронавируса говорят в пользу версии об искусственном происхождении SARS-CoV-2 и задействовании его в «спецоперации». Об этом говорится в аналитической статье Института Русских стратегий «Военно-стратегическое сопровождение атаки COVID».

Эксперты указали на наращивание военного присутствия США на Балканах и в Европе под предлогом пандемии. При этом оказались раздроблены связи в альянсе, который назревал вокруг Австрии и был альтернативой НАТО и ЕС. США отработали приёмы применения войск против мирного населения, а также фактически перехватили у ФРГ словенский стратегический плацдарм.

НАТО, которое проводит учения в период карантина, не придаёт значения угрозе заражения. А это, по мнению аналитиков, может говорить об искусственном характере коронавируса, его изначальной нелетальности и причастности минобороны США к разработке штамма.