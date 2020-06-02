Киев, , 15:57 — REGNUM

Нынешние правители Украины могут попытаться заручиться новыми рычагами обеспечения дополнительной международной поддержки, но в принципиальном плане это не изменит для них ситуацию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 2 июня, комментируя заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова.

Как сообщалось ранее, в своей статье, опубликованной на сайте натовского Атлантического совета, Резников написал, что Украина хочет обсуждать вопрос о Донбассе «в будапештском формате», но без России, то есть с участием лишь США и Великобритании.

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«В той весьма сложной ситуации, в которой Украина оказалась в результате очевидной деградации украинского государства после переворота 2014 года, с одной стороны, и развязанной Киевом гражданской войны в Донбассе, с другой, нынешние правители этой страны, конечно, могут попытаться заручиться какими-то новыми рычагами обеспечения себе дополнительной международной поддержки. В принципиальном плане для них, однако, это ситуацию не изменит.

Приглядимся внимательно к документу, на основе которого Киев сейчас хочет создать «механизм консультаций о новом формате поддерж к и Украины», — Будапештскому меморандум 1994 года. Уже в первой его статье Россия, Великобритания и США увязывают свое обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины с выполнением сторонами принципов Заключительного Акта СБСЕ. Принцип VIII этого документа, между тем, отдавая должное принципу уважения территориальной целостности государств, тем не менее, гласит: «Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие. Государства-участники… напоминают также о важности исключения любой формы нарушения этого принципа».

Этот принцип, надо сказать, нарушают сегодня в отношении и Крыма, и ДНР и ЛНР не только киевские власти, но и Лондон и Вашингтон. Почему же Россия должна в этих условиях ставить во главу угла принцип уважения территориальной целостности, тогда как международное право этого от неё не требует?

Второй момент. В праве международных договоров есть такое понятие: коренное изменение обстоятельств. На такое изменение как на основание для прекращения договора или выхода из него государства могут ссылаться в том случае, если такие обстоятельства составляли существенное основание для согласия участников на обязательность для них договора. Думаю, в силу произошедшего с 1994 года коренного изменения характера украинского государства, которое из дружественного России стало враждебным ему, наша страна вполне может прибегнуть к этому положению права международных договоров в отношении меморандума 1994 года. Только вот захотят ли этого другие участники меморандума?